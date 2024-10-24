拓展實踐路徑，做深做實國有企業政治監督

中評社北京10月24日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委三次全會要求各級紀檢監察機關忠誠履行黨章和憲法賦予的職責，為全面推進中國式現代化提供堅強保障，並在部署工作時強調必須把“兩個維護”作為政治監督根本任務，緊緊圍繞黨中央大政方針和習近平總書記重要指示批示加強政治監督。國有企業在完整準確全面貫徹新發展理念、加快構建新發展格局、因地制宜發展新質生產力中承擔重要職責，國有企業紀檢機構必須聚焦“國之大者”，豐富拓展政治監督具體化、精準化、常態化的實踐路徑，把政治監督和日常監督緊密結合，縱深推進國有企業全面從嚴治黨，確保黨中央重大決策部署落地見效。



深刻把握政治監督豐富內涵和實踐要求



政治監督在各類監督中居於統領地位，是對政治權力、政治領導的基礎性、底線性制度保障，是政治建設這一黨的根本性建設的重要組成部分和保障措施。國有企業紀檢機構必須提高政治站位，將政治監督上升到堅持和加強黨的全面領導的高度進行把握，並對接黨的政治建設各方面加以開展，確保黨中央重大決策部署到哪裡，政治監督就跟進到哪裡。



牢記根本任務。“兩個維護”是黨的最高政治原則和根本政治規矩，必須把“兩個維護”作為政治監督根本任務，推動國有企業黨組織和各級黨員幹部深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，始終把“兩個維護”體現在實際行動上。要持續健全政治要件閉環落實機制，對黨中央大政方針和習近平總書記重要指示批示逐項研究推進，確保件件落實。中國中車集團有限公司紀委持續深入學習黨的十八大以來習近平總書記三次視察中國中車作出的重要指示精神，聚焦“國之大者”，持續跟進雅萬高鐵等重大項目，找准找實政治監督的切入點和著力點，為擦亮“國家名片”、樹立“國際標杆”護航添彩，把“兩個維護”體現在貫徹落實黨中央決策部署的實際行動上。



嚴明政治紀律。二十屆中央紀委三次全會強調，把政治監督和日常監督緊密結合，保持高度的政治敏銳性，從政治上看、政治上查，把准政治方向、落實政治要求，善於從工作偏差中發現政治問題，從苗頭性傾向性問題中發現政治端倪。要把強化政治監督擺在更加突出位置，貫穿日常監督、審查調查、巡視巡察等工作全過程各方面，推動各級黨組織和黨員幹部自覺堅持和加強黨中央集中統一領導，在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同黨中央保持高度一致，不斷嚴明政治紀律和政治規矩，為經濟社會高質量發展提供堅強保障。

