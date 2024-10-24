大國重器網上賣　“雙11”有得“淘”

中評社北京10月24日電／據大公報消息，2024年“雙十一”提前鳴鑼，備受矚目的網購狂歡熱鬧來襲。10月21日晚8點，天貓“雙十一”現貨開賣。“國資小新”淘寶店今年將在天貓“雙十一”期間集中上架新一批大國重器。從航空航天到人工智能，從信息技術到量子科技，這些科技感爆棚的產品無疑是今年“雙十一”期間的“最硬核最閃亮的國貨潮牌”。對此，多位網購達人對大公報表示，“大國重器上鏈接，簡直讓人挪不開眼，今年網購節直接秒變科技大展。”＼大公報記者 張寶峰北京報導



產品涉多個領域 效能屬行業頂尖



大公報記者發現，今年計劃上架的20件大國重器，涉及信息技術、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端裝備、醫療設備、量子科技等多個領域。其中，17件帶有“國內首個”或“全球首個”的標簽，11件有“國內最大”或“全球最大”稱號，戰略性新興產業類大國重器多達14個。



前有“核能充電寶” 今有“自嗨鍋”



大國重器中，有全國首個工業用途核能供汽示範項目“和氣一號”，它被網友稱為“核能自嗨鍋”，和去年火爆出圈的“核能充電寶”玲龍一號都來自中核集團。此外，還有中國五礦研製的金洲0.01mm極小徑銑刀，可在一根頭髮絲銑出7個字母。



當然，大國重器也少不了“大塊頭”。在上新的產品中，還有中國移動自主研發的全球首個規模最大、覆蓋最廣的400G全光骨幹網；中國中鐵全球首台會“爬陡坡”的全斷面硬岩隧道掘進機“永寧號”；世界最長海底高鐵隧道盾構機“甬舟號”“定海號”。



值得注意的是，這些參加“雙十一”網購節的大國重器還十分“親民”。比如，全國首個自主研製、具有完全自主知識產權的民用載人飛艇“祥雲”AS700，消費者可以直接下單，並參加天貓“雙十一”滿減等優惠活動。

