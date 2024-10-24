誰在“里斯本丸”沉沒時見死不救

中評社北京10月24日電／據新華社消息，“‘里斯本丸’艙內的關押環境是非常惡劣的，而在它沉沒前，就有10多艘日軍船只趕到現場，卻對戰俘見死不救，若不是舟山漁民冒死救人，上千名英軍戰俘就全部遇難了。”



82年前的1942年10月2日，日軍戰俘船“里斯本丸”號在中國舟山東極海域沉沒。當時，附近的中國漁民奮勇營救遇險的英軍戰俘，書寫了一段歷史佳話。



而與之形成鮮明對比的，則是日軍嚴重違反國際公法，虐待戰俘的罪行。浙江海洋大學教授、知名軍事史學者唐洪森告訴記者，在“里斯本丸”沉沒的全過程中，日軍對戰俘一直見死不救，企圖借刀殺人。



唐洪森近年來與中國香港“里斯本丸”協會秘書沈健合作，分別搜集了大量日文和英文資料。他們對比史料發現，“里斯本丸”是第二艘從香港前往日本的運俘船，船上的1800多名戰俘中絕大部分為英國籍，也有極少數來自澳大利亞、加拿大、新西蘭等英聯邦國家，以及美國和愛爾蘭等國。他們絕大多數被關押在1至4號艙，艙裡擁擠不堪，空氣悶熱，少數體質較差者則被安排在前甲板上。



此外，“里斯本丸”上還有778名日本軍人和著便服的乘客。日本乘員中的士兵安排在6至7號艙，軍官、乘客和警衛人員則住在甲板上的客艙，條件較好。船裡還裝載了約1676.5噸物資，大部分是金屬原材料，也有少量的高射炮等武器。



資料顯示，“里斯本丸”是按照日本侵占香港後上台的首任“總督”磯穀廉介的命令，運送戰俘前往日本的。磯穀廉介是雙手沾滿中國人民鮮血的戰犯，曾率部進攻台兒莊和徐州，曾任日本關東軍參謀長，在香港也是罪行累累。



雖然“里斯本丸”是運俘船，但是日本並沒有按照國際公約的要求，在船上安裝紅十字等標誌。1942年10月1日清晨，它行至中國舟山以東海域時，被美軍“鱸魚”號潛艇發射的魚雷擊中船尾，失去動力。

