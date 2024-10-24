日研究發現光線調節海膽腸道開關的機制

中評社北京10月24日電／據新華社消息，日本京都大學等高校的研究人員在新一期英國《自然·通訊》雜誌上報告說，他們發現不同光線調節海膽腸道出入口的機制，這種機制能夠提升海膽消化吸收的有效性。該成果為研究動物消化系統的功能調節和進化提供了啟示。



日本京都大學日前發布新聞公報介紹了該校與築波大學、廣島大學研究人員的上述研究成果。公報中說，包括人類在內的左右對稱動物多數擁有從口一直貫通到肛門的消化道，負責消化吸收攝入的食物以及排洩廢物，而更為原始的動物的消化道是衹有一個開口的袋狀結構。一般認為貫通的消化道是左右對稱動物在進化過程中獲得的特徵，而這種類型的消化道需要一套機制妥善控制消化道的入口和出口。



在本項研究中，三家高校組成的團隊利用馬糞海膽幼體探索消化道出入口的控制機制。海膽的消化道屬於貫通結構，但組成非常簡單。先前的研究顯示，它們腸道的入口即幽門會響應光線而打開，存在一條光照射後在血清素和一氧化氮作用下幽門打開的神經通路。



本次研究人員發現，馬糞海膽肛門響應光線的通路與此前報告的幽門的光應答通路不同，主要是海膽的光受體蛋白、視蛋白2接收到光線後，就會抑制神經傳遞物質多巴胺和乙醯膽碱的作用，從而使肛門打開。