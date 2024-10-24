檢察機關依法對何文忠決定逮捕

中評社北京10月24日電／據新華社報導，記者24日從最高人民檢察院獲悉，中國電子科技集團有限公司原黨組成員、副總經理何文忠涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，經最高人民檢察院指定管轄，河北省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對何文忠作出逮捕決定。案件正在進一步辦理中。