﻿維園年宵幹貨攤位競投　中學生體驗銷售

維園年宵攤位競投熱烈。（大公報） 中評社香港10月24日電／大公報報導，昨日是維園年宵市場攤位競投第二日，共有59個普通幹貨攤位、40個大型幹貨攤位經競投後全部租出，最高成交價分別為3萬元及4.1萬元。有中學生以28700元競投兩個普通攤位，打算售賣自主設計的精神和運動健康產品，所有收益將捐給慈善機構。有檔戶打算售賣本地懷舊小食，因今年競得的攤位租金減少，打算提供減價優惠吸客。



最高成交價較去年低3000元



食物環境衛生署昨晚公布，昨日普通幹貨攤位的平均成交價為11729元，最高成交價為30000元；大型幹貨攤位的平均成交價為16230元，最高成交價為41000元。15個大型幹貨攤位、3個普通幹貨攤位以底價成交。



翻查資料，維園年宵去年的幹貨攤位全部是普通攤位，最高成交價為33000元，換言之，今年的普通幹貨攤位最高成交價，截至昨日是較去年低3000元。



顯理中學的一班中四學生打算參與明年的維園年宵，昨日到場原想競投大型幹貨攤位，但資金有限，不敵其他對手，於是改為競投普通攤位，最終以28700元投得兩個普通幹貨相連攤位。成員黃同學說，希望透過參與年宵，體驗銷售和策劃等職位，實踐從書本學到的知識，而不只是“死讀書”。他們打算出售與精神和運動健康有關的產品，例如劍擊鎖匙扣、咕等，向大眾宣傳關注健康的重要性。



和興隆昨日以22500元投到一個普通型幹貨攤位，和興隆執行董事劉智穎說，該公司參與維園年宵已經十多年，今年投得攤位的租金是歷年最低。因應租金減低，攤位會做減價優惠，例如50元8包花生糖、30元2包龍須糖等。他說對年宵生意持保守態度，預計年宵生意按年跌兩成。