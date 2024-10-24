韓美空軍舉行為期兩周大規模空中聯合軍演

中評社北京10月24日電／據央視新聞報導，當地時間24日，據韓國國防部消息，韓美空軍於10月21日至11月1日舉行為期兩周的大規模空中聯合演習“自由旗幟”。韓國國防部表示，演習旨在通過韓美空軍牢固的聯合防禦態勢捍衛自由與和平。澳大利亞空軍也將加入，與韓美空軍共同進行演習。



從10月28日開始，演習將展開實際聯合空中演習，演習內容包括航空阻斷、防禦提供、近距離空中支援等任務，檢驗并提升聯合作戰能力。