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中共代表團訪問丹麥
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2024-10-24 14:25:05
中評社北京10月24日電／據新華社轉編哥本哈根消息：應丹方邀請，中共中央黨校（國家行政學院）分管日常工作的副校長（副院長）謝春濤於10月19日至22日率中共代表團訪問丹麥，出席面向丹各界舉辦的中共二十屆三中全會精神專題宣介會，會見外交部常秘葉普、議會外交政策委員會主席延森及社民黨、自由黨領導人，強調雙方應抓住中國推進高水平對外開放帶來的新機遇，加強互利合作，助力中丹、中歐關系健康穩定發展。
丹方積極評價中國高水平對外開放新舉措，表示願以明年建交75周年為契機，深化丹中交流合作。
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