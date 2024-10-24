中評社北京10月24日電／據新華社轉編哥本哈根消息：應丹方邀請，中共中央黨校（國家行政學院）分管日常工作的副校長（副院長）謝春濤於10月19日至22日率中共代表團訪問丹麥，出席面向丹各界舉辦的中共二十屆三中全會精神專題宣介會，會見外交部常秘葉普、議會外交政策委員會主席延森及社民黨、自由黨領導人，強調雙方應抓住中國推進高水平對外開放帶來的新機遇，加強互利合作，助力中丹、中歐關系健康穩定發展。



丹方積極評價中國高水平對外開放新舉措，表示願以明年建交75周年為契機，深化丹中交流合作。