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中共代表團訪問老撾
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2024-10-24 14:24:26
中評社北京10月24日電／據新華社報導，10月22日至24日，中共中央委員、中央黨史和文獻研究院院長曲青山率中共代表團訪問老撾，出席面向老撾黨政幹部舉辦的中共二十屆三中全會精神宣介會，會見老撾人革黨中央政治局委員、中央書記處常務書記、國家副主席本通，中央政治局委員、政府副總理吉喬，中央書記處書記、中宣部部長坎潘，深入宣介三中全會精神，就中老關系、黨際交往等深入交流。
老方高度評價三中全會對中國和世界的重要意義，表示願同中方加強交流互鑒，深入推進老中命運共同體建設。
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