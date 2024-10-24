河南三門峽：回應群衆關切　解決群衆困難

中評社北京10月24日電／據人民日報報導，“黃河流域生態保護和高質量發展，是黨中央確定的重大國家戰略。市發展改革委作為我市落實黃河戰略的牽頭單位，是如何發揮牽頭抓總作用的？”“請問市生態環境局，‘碧水保衛戰’是如何開展的？”……



前不久，河南省三門峽市八屆人大常委會第十五次會議聯組會議開展專題詢問，聚焦黃河流域生態保護和高質量發展議題，發展改革、生態環境、自然資源等11個部門“一把手”對市人大常委會委員的提問逐一作答。



“問題切中要害，回答幹貨滿滿，感覺很務實、很到位。”參加會議的三門峽市人大常委會委員張明雲說。



詢問是憲法和法律賦予各級人大常委會的法定職權。三門峽市人大常委會充分行使“詢問”這一監督權力，有效回應了基層群衆的關切。近年來，三門峽市人大常委會在立法、監督、代表工作中，積極踐行全過程人民民主重大理念，深入探索全過程人民民主人大實踐。



建好用好代表聯系群衆平台是發展全過程人民民主的另一個重要抓手。



每個月的15日是湖濱區崤北社區人大代表聯絡室“人大代表接待選民日”。他們積極組織各級人大代表進站服務群衆、傾聽民聲。2023年以來，該代表聯絡室共組織活動16次，參與代表173人次，收集反映問題18條，已全部協調處理完成。