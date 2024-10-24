消費電子行業多公司三季度業績改善

中評社北京10月24日電／據經濟參考報報導，隨著消費電子市場逐漸企穩複蘇，行業內上市公司三季報紛紛報喜，多家公司對於後續業績增長充滿信心。機構認為，當前消費電子行業正處在短期企穩回暖、AI帶動行業創新周期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點，行業內上市公司有望迎來新一輪業績增長動力。



多家公司前三季度業績大增



近日，消費電子龍頭企業藍思科技披露三季報，公司今年前三季度實現營收462．28億元，同比增長36．74％，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤23．71億元，同比增長43．74％，扣除非經常性損益後的淨利潤21．00億元，同比增長45．96％。其中，2024年第三季度實現營收173．61億元，同比增長27．37％，歸屬於上市公司股東的淨利潤15．10億元，同比增長37．85％，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤14．37億元，同比增長45．84％。公司表示，報告期內營業收入變動原因主要為公司消費電子業務收入增加。



另一家消費電子企業達瑞電子繼今年上半年實現淨利潤同比增逾500％之後，三季度業績繼續大漲。該公司日前發布的三季報顯示，今年前三季度公司實現營業收入17．72億元，同比增長91．54％；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤1．82億元，同比增長281．25％。其中，公司第三季度實現營業收入6．75億元，同比增長87．35％，歸屬於上市公司股東的淨利潤7674．98萬元，同比增長153．97％。公司稱，營收增長主要原因為報告期內消費電子業務和新能源業務訂單較上年同期增加。



從業績預告來看，Wind數據顯示，目前已披露2024年三季報業績預告的幾家消費電子類公司全部業績預喜。



其中，飛榮達預計2024年前三季度實現營業收入約34．22億元，同比增長約17％，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為1．03億元至1．10億元，同比增長109．74％至124．00％，其中第三季度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為4600萬元至5300萬元，同比增長2．02％至17．55％。碩貝德預計今年前三季度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤360萬元至460萬元，與去年同期相比扭虧為盈。消費電子龍頭企業立訊精密預計，今年前三季度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤88．49億元至92．19億元，同比增長20％至25％，其中三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤34．53億元至38．22億元，同比增長14．39％至26．61％。

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行業景氣度持續回升



從上市公司此前披露的業績預告來看，消費類電子行業市場的企穩複蘇成為公司業績增長的主要原因，同時對於後續業績增長充滿信心。



如飛榮達日前表示，報告期內，公司緊密圍繞年初既定的發展戰略和經營目標開展各項工作，穩固深化與客戶的合作，積極拓展市場，持續加強成本費用管控，優化人員結構，整體經營業績穩步提升。其中，終端業務增長受益於國內消費類電子業務行業市場需求回暖，訂單向好，公司手機及筆記本電腦等終端產品的市場份額持續提升，出貨量加大，毛利率提升，盈利能力增強。



立訊精密則在業績變動原因說明中稱，預告期內，AI技術的發展推動消費電子終端創新加速，全球數據中心往更高算力發展以及智能汽車全球化的市場和產能布局進一步加快；公司消費類電子、通訊、汽車等業務迎來更大的增長空間。



“隨著消費電子行業複蘇以及新能源市場需求增長，公司對未來發展充滿期待和信心。中長期來看，有望保持業績穩定增長。”達瑞電子近日在機構上門調研時表示，2024年上半年，隨著消費電子終端產品市場需求恢複，公司向蘋果間接供貨的消費電子功能性器件和3C裝配自動化設備業務回升。同時，得益於公司前期產品研發布局，公司向蘋果直接供貨的電子產品結構性器件業務增長表現突出。



從市場數據來看，三季度消費電子市場持續複蘇，即將到來的節假日銷售旺季或將繼續為行業帶來增長空間。以手機市場為例，9月以來，手機廠商接連發布新品。IDC數據顯示，2024年全球智能機第三季度出貨量達到3．16億部，同比增長4．0％，實現連續五個季度增長。華福證券研報顯示，根據台積電財報，今年第三季度台積電實現營收235億美元，手機平台占比34％，環比增長16％，同比增長約19％，這對四季度業績有一定的指引作用。“結合IDC今年三季度的出貨增長，我們認為四季度手機市場進一步複蘇可能性加大，尤其是主要在四季度銷售的iPhone。”華福證券表示。



機構加大調研及布局

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今年以來，消費電子板塊持續表現活躍。記者注意到，包括券商、基金公司、險資、外資機構等諸多機構也加大了對於消費電子行業公司的調研。Wind數據顯示，今年以來，共有86家消費電子行業公司受到機構調研，合計調研次數達361次，均超去年同期，近20家公司獲得機構調研家數超百家，傳音控股、安克創新、立訊精密獲機構調研家數分別達817家、624家、578家。其中9月以來，行業內有41家公司受到機構調研，與去年同期相比增加了20．59％，龍頭企業立訊精密和工業富聯分別受到了287家和102家機構調研，統聯精密受到機構調研次數多達4次。



“消費電子行業正處在短期企穩回暖、AI帶動行業創新周期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點。”華福證券分析師陳海進、陳妙楊在研報中表示，AI將率先落地手機等成熟消費電子產品，帶動量價齊升。短期來看，硬件變革適配AI負載，催化存量用戶被動換機。適配AI負載需要芯片底層架構、內存和整機設計方案的變更帶來處理器、存儲、電池、散熱等單機價值量提升。中長期來看，手機零部件規格進一步提升將帶來ASP增加。同時AI應用邏輯跑通有望縮短中長期的手機換機周期，帶動穩態年化出貨量增長。



中銀證券分析師蘇淩瑤表示，2024年10月，智能手機市場將迎來SoC、OS、大模型、新機型的密集發布期，根據將要發布產品的發布時間和升級方向，端側AI趨勢推動智能手機軟硬件升級，有望提振銷量，或將推動以智能手機供應鏈為主的消費電子公司迎來新一輪業績增長動力。



銀河證券分析師高峰表示，消費電子板塊估值處於底部，創新始終是科技板塊行情的核心驅動力，AI已經成為智能手機的下一個風口，三折叠是手機形態的又一次突破，智能手機產業正迎來新一輪創新升級與更新迭代，帶動智能手機銷量回暖，新一輪的換機需求有望提振消費電子板塊的盈利和估值水平。中信證券則認為，果鏈是未來2至3年維度下有強邏輯的成長主綫，全面看好蘋果供應鏈公司受益大客戶創新周期