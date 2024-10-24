中評社北京10月24日電／據經濟日報報導，近日，美國自動化促進協會發布數據顯示，去年北美地區工廠機器人訂單較前年下滑了近三分之一，今年上半年又進一步下滑。



美國高端生產工具制造商傑根斯公司總裁傑克·施隆坦言，今年公司在大部分市場的業務表現平平。愛普生機器人集團產品經理斯科特·馬爾希奇也表示，就機器人而言，各公司正處於觀望狀態。



有分析認為，幾年前的疫情催生了美國制造業采購機器人的熱潮，但如今隨著員工回歸勞動市場，加上工廠生產進一步放緩，采購機器人的動力也隨之減弱。



汽車行業是北美最大的工業機器人用戶，但面對疲軟的電動汽車市場需求，車企不得不放緩新車型推出速度，減少生產綫上的機器人采購。數據顯示，今年二季度，北美汽車產業的機器人訂單較去年同期下降20％。2022年，汽車產業的機器人訂單占到所有不同產業領域機器人訂單的近六成，而今年二季度這一比例已降至46％。



除了需求減緩的問題，美國制造企業的自動化轉型之路也磕磕絆絆。比如，機器人硬件維護、軟件升級等問題接連而來，給企業帶來不少困擾。許多企業高管坦言，機器人的實際操作并不像最初設想得那麼簡單，尤其在面對複雜的工作時，相關花費往往高於預期。



與此同時，美國高利率環境和昂貴的采購成本，也讓許多企業不敢輕易投入巨資購買機器人來升級自動化水平。業內人士認為，隨著後續美聯儲調降利率，工廠采購成本有望下降，機器人訂單將有所恢複，但很難再現之前的火爆。