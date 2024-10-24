家電業搶抓機遇發展勢頭好

數據來源：商務部 國家統計局（圖源：人民日報） 中評社北京10月24日電／據人民日報報導，9月26日召開的中共中央政治局會議指出：“要抓住重點、主動作為，有效落實存量政策，加力推出增量政策，進一步提高政策措施的針對性、有效性，努力完成全年經濟社會發展目標任務。”



幹字當頭、衆志成城。各地區各部門充分激發推動高質量發展的積極性主動性創造性，推動經濟持續回升向好。最新發布的數據顯示，9月份多數生產需求指標好轉，市場預期改善，推動經濟回升向好的積極因素累積增多。本版今起推出“高質量發展看亮點·讀數”系列報道，細讀當前經濟數據，觀察實實在在的高質量發展成效。



——編 者



冰箱、空調等傳統大家電銷售回暖，掃地機器人、空氣加濕器等新興小家電持續熱銷……今年以來，家電行業搶抓市場機遇，保持平穩增長。國家統計局數據顯示，在消費品以舊換新政策的作用下，前三季度，限額以上單位家用電器和音像器材類零售額同比增長4．4％；9月，家用電器和音像器材類零售額增長20．5％，比8月大幅加快17．1個百分點，今年以來首次實現20％以上的高增長，其中智能家電增速超過30％。此外，1—8月，家電行業營業收入1．26萬億元，同比增長4．0％；利潤1022億元，同比增長3．4％；出口819億美元，同比增長19．3％，效益提升明顯，發展勢頭積極。



作為我國傳統優勢產業，家電業是工業穩增長、促消費的重要引擎。今年以來，這一產業何以保持良好發展態勢？如何更好激發家電市場對擴內需、穩增長的作用？記者采訪了中國家用電器協會有關負責人及相關企業。



推進以舊換新，釋放內需潛力



山東青島，海爾洗衣機互聯工廠，來自多國的訂單匯成跳動的數據，帶動了火熱的智能生產。只見機械臂精准抓取鋼卷，裁切、衝孔、焊接、翻邊……從一張鐵皮到一台洗衣機下綫，僅需38分鐘。

