羅歡欣：石破茂日本政治與外交走向充滿變數

中國社會科學院國際法研究所副研究員羅歡欣日前在北京參加了以“石破茂當選首相與中日關係未來走向”為主題的中評智庫思想者論壇並進行了發言。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京11月12日電（記者 郭至君）中國社會科學院國際法研究所副研究員羅歡欣日前在北京參加了以“石破茂當選首相與中日關係未來走向”為主題的中評智庫思想者論壇並進行了發言。她說，短短40多天內，石破茂經歷了勉強當選、被迫辭職與再當選的一波多折，終於在11日的指名選舉中再次勝出，成為第103任日本首相。但是，由於弱勢首相的根本情勢未能改變，其新內閣的執政施政仍然需要克服重重阻力，需要接受嚴峻考驗。



羅歡欣說，整體而言，石破茂領導下的日本政治與外交走向，充滿變數。但是，如果將法治情勢作為一個參照系，可以在高度不確定的變數中，找到一些可循跡象，歸納出一些規律性趨勢。中日正常外交關係的發展，是二戰後國際法治秩序得到穩定維護的結果。回顧日本往屆政府，其首相的政治抱負與個人能力，確實能在一定程度上影響中日關係，但首相的作用也有其限度，特別地受限於國際國內的法治條件。



羅歡欣表示，二戰後，日本被套上了“和平憲法”的法治枷索，以懲治其戰爭罪行並防止其軍國主義復甦。美國趁此又與日本訂立安保條約，以“安保同盟”的名義，留下了以軍事基地控制日本並插足亞太區域的楔子。這一正一邪的兩套法治枷索，使得日本即便已經成長為經濟與科技強國，但仍然並非完全的“正常國家”，尤其難以在政治軍事上擺脫美國的影響。戰後日本的歷屆首相，幾乎都圍繞著如何處理或擺脫這兩套法治枷索而展開施政目標。石破茂上台後，短時間內作出了一些虛實相間的表態，很大意義上，也是在試探法治底線，尋求是否以及如何突破上述枷索的策略與空間。

