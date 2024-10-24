首家“兩岸青年人才服務聯盟”在滬成立

兩岸青年人才服務發展聯盟揭牌儀式合影 中評社北京10月24日電／據報導，10月23日，大陸首家“兩岸青年人才服務發展聯盟”在上海成立。“聯盟”宗旨是推動兩岸青年融合發展，為來滬台灣青年就業、創業、發展提供服務，包括人才引進、創業計劃及法律與政策咨詢等，是一個“公益性、服務型、跨省市、聯盟性”的平台。



兩岸企業家峰會中小企業合作及青年創業推進小組辦公室主任李偉受副召集人徐澤洲委託致辭出席揭牌儀式致辭。李偉代表中小組召集人和副召集人向兩岸企業家峰會會員單位、上海志業人才服務（集團）有限公司董事長、聯盟召集人鄒文哲頒發聯盟匾牌和任職證書。



上海台灣同胞聯誼會、雲南省人民政府駐上海辦事處、閔行區投資促進中心、遵義市政府駐滬辦事處、上海市台資企業協會和徐匯區、靜安區、寶山區、浦東新區、崇明區工委會，在滬台灣校友會聯誼會及“牽才網”，台灣在滬著名企業吉德堡教育集團、撈王（上海）、85℃、大潤發台灣商品中心、永和集團、鼎新集團、聯合麥通集團、德必（集團）、冠捷科技股份有限公司、兩岸母嬰基地、金山區台創園等負責人，共50多位嘉賓出席“聯盟”成立大會。



“兩岸青年人才服務發展聯盟”與在滬台企“85℃、吉的堡、撈王、卡通尼、聯合麥通”簽約。

