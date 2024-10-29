中評數據：美減息對香港經濟有刺激

圖1 香港社交媒體涉減息議題的關注度及涉利率輿情的焦慮情緒指數變化（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港10月29日電/9月18日，美聯儲宣布大幅減息50個基點，將聯邦基金利率目標區間從5.25%至5.5%下調為4.75%至5%，是近4年多來首次降息。而香港金管局也在9月19日把基本利率下調0.5厘至5.25%，中銀香港、匯豐等多家本地銀行亦跟隨步伐，宣布降低最優惠利率水平。中評智庫大數據中心通過分析香港社交媒體數據以及相關機構統計數字後得出結論：香港社會高度關注美聯儲本次減息，主流輿論預期利率下降將對經濟產生利好影響，香港本地樓市、股市及消費市道近期皆有所好轉，市民對經濟前景的焦慮情緒有所下降。



為應對新冠疫情等因素帶來的通脹，美國自2022年3月起展開加息周期，至2023年7月最後一次加息，期間共上調聯邦基金利率11次。如圖1所示，自美聯儲停止加息後，香港社交媒體涉美聯儲何時啟動減息的輿論隨即開始發酵，該議題的關注度從去年12月起就有較明顯的升溫。由於美聯儲遲遲未如市場預期般展開減息，聯邦基金利率水平過去一年多來維持在5.25%至5.5%的高位，導致香港社交媒體涉利率輿情的焦慮情緒指數在同期多次出現爬升，並數度逼近50的較危險警戒線水平。



直至今年9月18日，美聯儲正式宣布減息50個基點，較市場原先預期的25個基點更多出一倍。伴隨涉減息議題在社交媒體的關注度大幅攀升，香港社會對利率走勢的擔憂與不安也逐漸平復，涉利率輿情的焦慮情緒指數近兩個月重新回落到20至30的區間水平。足見，在聯匯制度之下，美元利率這一外來因素的變動，不僅時刻牽動著香港的實體經濟狀況，也影響著香港市民對本地經濟前景的信心。綜合各項統計數據及社交媒體觀點可發現，主流輿論認為，美聯儲本次減息，主要在三個層面對香港本地經濟產生正向刺激。

