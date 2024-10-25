汪誕平：在台灣弘揚中華文化具有迫切性

中國國民黨中央評議委員、台灣一帶一路經貿促進協會名譽理事長汪誕平（中評社 海涵攝） 中評社北京10月25日電（記者 海涵）中國國民黨中央評議委員、台灣一帶一路經貿促進協會名譽理事長汪誕平10月24日在海峽兩岸中華文化峰會分論壇——四海文化論壇上表示，中華文化博大精深，源遠流長，既是中華民族歷久不衰的寶貴資產，也是實現中華民族偉大復興的重要動力；而從兩岸關係來講，中華文化不僅是連結兩岸同胞的精神紐帶，更是達成兩岸同胞心靈契合的先決條件。換言之，實現中華民族偉大復興，固然需要中華文化繁榮興盛，完成國家統一，更必須弘揚中華文化。



“然而，此時此地，要想在台灣弘揚中華文化，卻面臨許多挑戰。”汪誕平說，首先，從李登輝時代開始“教改”，就已逐漸否定台灣與大陸自古以來的聯繫，陳水扁執政後，民進黨當局又不斷加速“去中國化”，使中華文化遭到政治摧殘，越來越不受到重視。2000年陳水扁上台，小學公民、歷史、地理合併為“社會科”；新課綱中將“台灣史”與“中國史”完全分開。馬英九執政八年，雖然微調高中社會及語文課程課綱；但蔡英文上台後立即廢除，繼續採用陳水扁時期編制的教科書。2019年出爐的新課綱，高中歷史將原來“台灣史”與“中國史”各半比例，改成“中國史”並入“東亞史”；從此“台灣史”“東亞史”“世界史”三分天下，歷史課本竟然沒有中國史。語文方面亦復如此。2017年9月，民進黨當局要求將高中語文課的文言文比例，從原本的45%一55%降到30%以下，幾經波折，才勉強調到35%—45%，過去高中課本文言文最高曾有六十篇，當時僅剩三十篇卻又删掉一半；唐宋八大家只留下兩家的文章，反而是日據時代“皇民”寫的詩列入。顯而易見，台灣的小孩從小學到高中，對中國的瞭解和對中華文化的接觸都越來越少，對中華民族的感情自然也越來越淡薄。

