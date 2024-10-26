卓新平：文化中國是達到政治一統中國的基礎

中國社科院學部委員、第十二屆全國人大常委卓新平（中評社 海涵攝） 中評社北京10月26日電（記者 海涵）中國社科院學部委員、第十二屆全國人大常委卓新平10月24日在海峽兩岸中華文化峰會分論壇——四海文化論壇上表示，兩岸關係也有其複雜性、敏感性，要想達到理想之境仍充滿困難，面臨不少挑戰。我們一定要在當下複雜的國際形勢下護本固基，以民族自強、文化自信的意識來維護我們的民族一體。文化中國場景的形成，是我們達到政治一統之中國的基礎、前提、條件和保障。



卓新平表示，當前世界發展已進入一個新時代，其民族分裂、戰爭頻仍的嚴酷現狀讓我們陷入對人類未來命運擔憂的沉思。為了避免中國出現民族災難、防止自傷元氣的兄弟相殘，最好的辦法就是以弘揚我們自己悠久的傳統文化來鑄牢我們的民族共識，以這種民族共同體及文化共同體意識來使我們的民族在世界風雲變幻中行穩致遠、和平久安。因此，我們一定要在當下複雜的國際形勢下護本固基，以民族自強、文化自信的意識來維護我們的民族一體，高揚我們的文化旗幟。我們中華民族的生存及發展，我們中華文化的弘揚和傳承，需要我們海峽兩岸同胞的共同努力，並應於此彰顯我們的智慧才能。



卓新平指出，中華民族的健康發展，民族共同體意識的鞏固延續，其可能及持久的關鍵就在於對青少年的教育。青少年是我們民族的希望，代表著未來發展的景觀，是實現中國社會和諧統一的根本。因此，我們對青少年的教育就理應培養和凸顯其中華民族及中華文化的自知與自覺，以及對之持守維護的責任和使命。所以，我們不僅要強調對青少年的知識教育，使其獲得更好生存和順利發展的知識資本和實踐技能，還必須突出素質教育，其特點則是“學以成人”“文以化人”，讓我們的青少年有“德智體美勞”的訓練，有“真善美聖賢”的追求，達成其人格完美、道德完善、認知正確、誠信公義、敢於擔當的素質、人品。對此，博大精深的中華優秀傳統文化有著豐富的精神資源，我們有責任積極引導青少年在這種優秀知識海洋中去遨游，在這種珍貴的文化寶庫探尋中得到滋養、充實、成長。可以說，中華文化共同體意識在這種教育中的形成和鞏固，有助於我們求同存異、攜手並進，使中華民族的可持續發展和走向輝煌充滿希望。由此而論，這種對青少年的教育還是一種博雅教育、人格教育、道德教育、理想教育，以及文化凝聚力教育，是其思想觀念、人品氣質、精神境界之質的提高。