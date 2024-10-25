台胞答中評：先“走親”，後“結情”

台灣潁川陳氏宗親會秘書長張明珠。（中評社 姜寧攝） 中評社北京10月25日電（實習記者 姜寧）10月24日，由北京市台辦、北京市台聯、台海出版社聯合主辦的海峽兩岸宗親文化論壇在北京台灣會館隆重開幕。本次論壇以“兩岸宗親文化的創新與傳承”為主題，來自兩岸的宗親代表、兩岸姓氏宗親專家、島內宗親會成員以及熱愛宗親文化的在京台胞等近百人參加論壇活動。論壇結束後，台灣潁川陳氏宗親會秘書長張明珠接受了中評社記者的採訪。



張明珠向記者介紹，潁川陳氏的祖籍在福建泉州永春縣。宗親會裡的成員在台灣大多有自己的事業，通過宗親和血脈相互聯結在一起。除了台灣以外，潁川陳氏在兩岸三地都有宗親會。張明珠說，在大陸參與宗親活動，能夠用熟悉的語言與同胞進行交流感覺到非常的親切。即使大家的想法不同，但兩岸一家親的心態卻是共同的，通過不斷地交流能夠為兩岸打開一個窗口。



提到兩岸宗親文化論壇，張明珠把這種交流比喻為“走親”，就像家鄉的親人回到祖國的本島，台胞把島內的文化帶來大陸，在交流的過程中也能發現源自中華文化的共同色彩，讓交流和融合更加順暢。“通過這種走親的形式兩邊能夠建立一些感情，之後互相交流合作都能夠更順暢。”張明珠說。

