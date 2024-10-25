快評：羅文嘉不怕不急？當心誤判兩岸局勢

中評社快評／台灣海基會秘書長羅文嘉24日針對兩岸關係又有一套說詞。羅文嘉在廣播節目專訪中指大陸把兩岸兩會的往來管道當作政治制裁武器；又稱面對兩岸局勢，台灣必須“不要怕、不要急、也不要輕易相信”，不要輕易地放棄自己的籌碼與利益。云云。



本月15日，羅文嘉曾在馬祖聲稱，兩岸可以在馬祖進行協商，歡迎海協會到“南竿26據點”談“二六共識”。22日，羅文嘉又再次表態，指不可能接受“九二共識”，聲稱“當年也僅有九二會談事實、沒有共識；兩岸先擱置政治爭議往前走，也不失為一個方法。”



羅文嘉連日談兩岸關係，特別是拋出所謂“二六共識”，外界質疑是賴清德授意。對此，羅文嘉已否認。大陸國台辦16日針對羅文嘉提出的所謂“二六共識”指出，“九二共識”就是明路，就是大道，沒有必要搞“二六共識”，不需要另起爐灶。



羅文嘉針對兩岸關係的新的表態和說詞，無助兩岸兩會恢復溝通接觸。羅文嘉說台灣必須“不要怕、不要急、也不要輕易相信”，這是要賭上台灣的前途命運，賠上的將是台灣民眾的福祉、利益。



由於眾所周知的原因，近年台海情勢持續升溫，兩岸關係回不了過去。大陸一再強調，台灣問題不可能久拖不決，不管“台獨”勢力如何挑釁、折騰，兩岸關係將一直向前推進，朝著統一的方向推進。羅文嘉說“不要怕、不要急”，當心誤判兩岸局勢，輸掉手上籌碼、輸掉原本能夠爭取到的利益。