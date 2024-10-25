貨幣橋業務量穩步增長　破解跨境支付難點

10月23日，在2024金融街論壇系列活動“多邊央行數字貨幣橋：央行數字貨幣連接全球經濟體”研討會上，多位嘉賓發言吸引與會者關注。（來源：新華網） 中評社北京10月25日電／據新華網報導，多邊央行數字貨幣橋項目的探索進展，受到市場普遍關注。



“這幾個月來，貨幣橋業務量一直在穩步增長，證明了市場機構對平台的信心。”10月23日，中國人民銀行副行長陸磊透露了該項目進入最小可行化產品階段後的最新進展。



在當日舉行的2024金融街論壇系列活動——“多邊央行數字貨幣橋：央行數字貨幣連接全球經濟體”研討會上，陸磊介紹，貨幣橋項目正著力解決跨境支付難點痛點，引起不少與會嘉賓的關注。



什麼是貨幣橋？簡單來說，就是多國央行利用央行數字貨幣搭建互通橋梁，形成跨境支付網絡。一筆筆支付交易可通過“橋”有序開展，實現更快速、成本更低和更安全的跨境支付和結算，惠及參與各方。



2021年2月，多邊央行數字貨幣橋項目由國際清算銀行（香港）創新中心、泰國中央銀行、阿聯酋中央銀行、中國人民銀行數字貨幣研究所和香港金融管理局聯合啟動，旨在探索央行數字貨幣在跨境支付中的應用。



經過3年多的發展，多邊央行數字貨幣橋項目於今年6月進入最小可行化產品階段。這意味著，貨幣橋參與機構可結合實際，有序開展真實交易。同時，項目成員也進一步擴圍——沙特阿拉伯中央銀行正式加入了貨幣橋。



“需求側是貨幣橋項目發展的原動力。”博鰲亞洲論壇副理事長周小川在研討會上表示，亞洲經濟體互聯互通、快速發展，推動了多邊央行數字貨幣橋項目啟動並逐步走向實踐。



在陸磊看來，貨幣橋項目執行過程中，各方一直恪守“無損”“合規”“互通”三大原則。



要實現國際貨幣體系的良性演進，最有效的方法就是實現各個跨境支付系統的互聯互通。