中國商業航天加速“起飛”

中評社北京10月25日電／據經濟日報報導，作為新增長引擎，商業航天今年首次被寫入《政府工作報告》。在政策鼓勵下，多地出台規劃，部署一批重大項目，加快完善產業布局。據中國航天工業質量協會統計，從2015年至2020年，我國商業航天產值由3764.2億元突破至萬億元，年均增長率達22%，預計2024年我國商業航天市場規模將超2.3萬億元。



完善布局



近日，記者走進海南自由貿易港文昌國際航天城，長征八號系列火箭試驗隊正在發射區裝配廠房進行測試任務；高新區內衛星研發中心、航天科創中心等正加快建設，與商業航天發射相配套的重大項目陸續投入使用。



“依托海南自由貿易港和文昌航天發射場優勢資源，我們加快推進文昌國際航天城、中國商業航天先行示範區、航天新經濟樣板區、國際一流商業航天港‘一城兩區一港’建設。”海南省文昌市市長、文昌國際航天城管理局局長劉衝說，今年上半年，航天城實現營收107.8億元、稅收3.63億元、固定資產投資38.55億元，分別同比增長25.9%、5.5%、39.9%。



今年初，陝西省規劃部署航天產業等34條省級工業重點產業鏈，近期還發布了《陝西省培育千億級時空信息產業創新集群行動計劃》，進一步加大支持力度。按照發展目標，陝西省將建設一批創新平台，構建智能化時空數據生產、匯聚、供給和應用全鏈條服務體系，著力突破時空關鍵技術、加快提升產業創新能力、優化完善產業生態、加速壯大產業規模、大幅提升國際競爭力。



北京同樣在加快形成商業航天新質生產力。目前，北京商業航天產業鏈條涵蓋火箭、衛星、地面站及終端設備、衛星應用服務全產業鏈，正逐步邁上發展快車道。面向未來，北京有更大的目標：用5年時間使商業航天創新能力顯著增強，產業能級明顯提升；10年時間建成具有全球影響力的商業航天創新發展高地……



創新突破



近年來，西安航天基地轄區內的商業航天企業在技術創新方面不斷突破。航天宏圖“女媧星座”項目填補國內InSAR衛星應用市場空白；西安寰宇衛星測控與數據應用有限公司參與了“一箭22星”“一箭41星”等數十次發射測控任務，其在管衛星數量已超過200顆……這些衛星直接服務於國民經濟各行各業，一個千億元級航空航天產業集群正在加快形成。