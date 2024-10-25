因城施策　中國樓市出現積極變化

中評社北京10月25日電／據人民日報報導，調整或取消各類購房限制性措施，包括取消限購、取消限售、取消限價、取消普通住宅和非普通住宅標準；降低住房公積金貸款利率，降低住房貸款首付比例，降低存量貸款利率……有關部門近期出台一系列政策，地方政府因城施策，支持居民剛性和改善性住房需求。



記者在各地採訪發現，相關政策發布以來，效果已經開始顯現，居民信心進一步提振，新建住房看房量、到訪量、簽約量明顯增加，二手房交易量持續上升，市場出現積極變化。



首付、還貸壓力減輕，促使居民出手購房



浙江溫州市民林海帆最近定下了位於濱江商務區板塊的某樓盤主力小戶型，作為結婚的新房。



“新出台的政策很給力！我是‘剛需族’，所以果斷出手了。”林海帆坦言，國家層面和溫州市級層面均出台了購房新政策，綜合考慮，他決定買房。“去年就在考慮，一直在觀望。現在不僅首套房首付比例降低了，房貸利率也降低了。作為青年群體，我在溫州購房還有相應政策支持。”



在溫州，年齡未滿35周歲的新市民、青年人，在縣（市）行政區域內購置家庭首套住房申請公積金貸款，可額外獲得15萬元共富安居額度，並且不受最高額度限制。



根據最新政策，首套房首付比例已降至15%，林海帆考慮商業貸款和公積金貸款的“組合貸”，“現在溫州首套房商貸利率比去年降低不少；首套房公積金貸款利率更低，還有額外的15萬元貸款額度。這些利好政策進一步緩解了月供壓力。”



28歲的廣東茂名市民陳喜光也是為結婚購房。10月上旬，他果斷入手了一套新房。“首付19萬元，靠自己的存款就可以支付。貸款利率下降，讓我的還款壓力減輕不少。”陳喜光說。



同樣在10月上旬，河南鄭州居民蘭靜決定告別租房生活，在鄭州二七區選購了一套建築面積95.99平方米的住宅，總價約115萬元。蘭靜說，如今政策利好，購房負擔小了不少，不用再頻繁租房換房了。



剛性住房需求不斷釋放，改善性住房需求也在一定程度上得到滿足。



