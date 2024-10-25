中國消費市場呈現回升向好態勢

中評社北京10月25日電／據人民日報報導，24日，商務部消費促進司負責人介紹我國消費市場情況時表示，9月份，消費品以舊換新政策效能不斷釋放，消費市場呈現回升向好態勢。據國家統計局數據，當月社會消費品零售總額4.11萬億元，同比增長3.2%，增速比上月加快1.1個百分點。前三季度，社會消費品零售總額35.36萬億元，同比增長3.3%。



以舊換新成效顯現。據國家統計局數據，9月份商品零售額3.67萬億元，同比增長3.3%，增速比上月加快1.4個百分點。限額以上單位家電零售額同比增長20.5%，增速比上月加快17.1個百分點；汽車、家具零售額同比均增長0.4%，實現由負轉正。



服務消費較快增長。前三季度，服務零售額同比增長6.7%，增速比同期商品零售額快3.7個百分點，其中餐飲收入3.94萬億元，同比增長6.2%；居民人均教育文化娛樂消費支出、交通通信消費支出同比分別增長10.1%和10.0%。



線上線下協同發展。前三季度，線上消費較快增長，實物商品網上零售額同比增長7.9%，占社零總額比重達25.7%。實體零售平穩增長，限額以上零售業單位中，便利店、專業店、超市零售額同比分別增長4.7%、4.0%、2.4%。