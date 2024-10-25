澎湖縣議會參訪團呼籲加強兩岸交流合作

10月24日，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤會見澎湖縣議會參訪團一行。（圖源：中國台灣網） 中評社北京10月25日電／據新華社報導，由議長陳毓仁率領的澎湖縣議會參訪團21日抵達北京，就希望恢復大陸居民赴澎湖旅遊、加強澎湖與大陸相關領域交流合作等向大陸方面表達意見建議。



24日，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在會見參訪團一行時表示，習近平總書記指出，兩岸同胞都盼望家園和平安寧、家人和諧相處，為此就必須推動兩岸關係和平發展，關鍵是堅持體現一個中國原則的“九二共識”，核心是對兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實有共同的認知。我們深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神和黨中央決策部署，積極推進兩岸交流合作，支持福建在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐、推進與澎湖等縣市融合發展，努力為台灣同胞謀福祉。



宋濤表示，民進黨當局違逆台灣主流民意，大肆宣揚“台獨”分裂主張，割裂兩岸歷史聯結，挑釁、破壞兩岸關係，為兩岸交流合作設置種種限制，將台灣帶入兵凶戰危的險境。希望澎湖各界認清“台獨”危害，堅決反對“台獨”，認同兩岸同屬一個國家、一個民族，共同守護美好家園，共同追求和平統一的美好未來。



陳毓仁表示，作為澎湖縣的民意代表，我們深知廣大基層民眾希望台海安寧祥和，期待兩岸民眾走親走近，在交流合作、融合發展中增進福祉。為民發聲是我們的職責。我們此次組團來京，就是要呼籲重新開放大陸居民赴澎湖旅遊，加強澎湖縣宗教、體育等領域與大陸交流合作，讓澎湖在兩岸交流中發揮更重要的作用，為澎湖鄉親帶來更多利益。



國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全表示，兩岸一家親，更是一家人。澎湖各界有識之士都認同“九二共識”，期待兩岸關係能夠重回和平發展正確軌道，為澎湖發展創造良好環境。澎湖自然環境優美，特色體育項目優勢突出，希望大陸在體育觀光等領域對澎湖給予更多支持，讓澎湖與大陸的交流合作更加緊密。

