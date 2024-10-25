中評社北京10月25日電／網評：美加軍艦過航台海“蹭流量”？

來源：大公報 作者：朱穗怡



近年每個月美國都會派軍艦過航台灣海峽，聲稱是“維護國際水域的航行自由”，但明眼人都知道這是美方向外界炫耀“挺台”。然而，諷刺的是，每當台方需要美艦“撑腰”的時候，美艦總是不知所蹤。



這個月14日大陸方面針對民進黨當局領導人賴清德的一系列“台獨”言行而在台海舉行“圍台”軍演。當時正是賴當局最需要美方軍艦“相挺”的時候，但美艦在哪裡？在大陸軍演結束後第六天，台灣海峽風平浪靜了，美國“希金斯”號驅逐艦才夥同盟友加拿大“溫哥華”號護衛艦過航台灣海峽。島內輿論指出，已經事隔六天，美加兩艘軍艦穿越台灣海峽，是“阻止”大陸軍演，還是來此“一游打卡”，“蹭流量”？



這些年美國政府為了保住世界霸權地位，實施所謂“全面圍堵中國”的策略，尤其加大力度打“台灣牌”，企圖借此分散中國大陸發展經濟的實力，增加中國統一的政治、經濟和外交成本，而派軍艦過航台灣海峽則是華府利用軍事手段在台灣問題上挑釁中方的伎倆之一。民進黨當局認為這是美方會“出兵助台”的信號，但這恐怕是台方一廂情願的想法。2022年8月時任美國國會衆議長佩洛西執意竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則，導致台海局勢急速升溫。中方為了捍衛主權和領土完整，為了震懾“台獨”分裂勢力和美國等外部幹涉勢力，在台海周邊舉行了多場大規模的軍事演練，包括連續四天的“鎖台”實戰軍演。那時正是民進黨當局最需要美方兌現“保障台灣安全”承諾的時候，但美軍航母“裡根號”卻提前躲得遠遠的，讓台灣輿論大為詫異。待解放軍在台海周邊演練告一段落了，美艦才又在台海現身。