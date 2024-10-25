中評社北京10月25日電／網評：哈里斯與選民對話為什麼無法贏得掌聲

來源：大公報 作者：周德武



10月23日，本該是特朗普與哈里斯同台進行第二次電視辯論的時間。美國有綫電視新聞網（CNN）和霍士電視台（FOX）都有意主辦這場辯論會，曾第一時間邀請兩黨總統候選人，哈里斯迅速作出回應，希望再來一場。但無論是左派媒體還是右派電視台出面主持，特朗普的競選團隊均一概拒絕，他們意識到，絕對不能再給哈里斯搭台唱戲的機會。9月10日的那場辯論，可以說是哈里斯迄今為止最出彩的一次競選亮點，而特朗普表現不佳是大家的共識。但特朗普本人并不這麼認為，他搶先給那場辯論下了定義：“拳擊場上只有輸的一方才會要求重賽”。



10月23日晚，在CNN的舞台上，哈里斯顯得形單影孤，主持市民對話會的是知名主持人安德森．庫柏，台下坐著32名跨越黨派、尚未決定投哪一位候選人的游離選民。這場持續80分鐘的對話會，哈里斯團隊本希望能拉攏未決選民，但這個目標顯然沒有實現。整場對答環節，既無笑聲，也無掌聲，當然除了哈里斯自己兩次哈哈大笑之外。《紐約時報》評論認為，“選民需要簡短答案，但哈里斯卻給出了冗長且繞來繞去的回答”。



哈里斯繼續采取避難就易、轉移話題的策略，但這一次庫柏沒有客氣，頻頻追問，直到哈里斯給出明確的答案。昨天的對話會緊緊圍繞著“特朗普是不是獨裁者”這個問題展開。兩天前，特朗普的前辦公廳主任凱利在接受訪談時透露，“特朗普崇拜希特勒，說希特勒做了不少好事”。凱利是位四星海軍上將，當過國土安全部部長，他之所以在這個時候站出來，是因為他對如此多的人仍在支持特朗普感到無法理解，有必要向美國選民發出忠告：2016年美國已經犯過第一次錯誤，不能再犯同樣的錯誤。他的這番描述與前參謀長聯席會議主席米利的觀點不謀而合。哈里斯撿到了特朗普前重臣送來的炮彈，一口咬定特朗普是一個“法西斯主義者”，稱特朗普前重臣發出的警告類似911恐襲警報。一些反特朗普的建制派前官員稱，可以想像，從特朗普的第二任期開始，其身邊不再會有敢於直言、阻止他胡來的“凱利和米利們”。哈里斯在最後的衝刺階段給特朗普牢牢貼上“精神錯亂、越來越不穩定、追求不受權力約束的極端主義者”的標簽，但這一招是否奏效，還要看最後的投票結果。



眼下民主黨內彌漫著悲觀情緒，擔心這一次大選重蹈2016年的覆轍，即贏了普選的面子，輸了白宮的里子。8年前，希拉里輸掉“鐵銹地帶”三大州，與競選策略不當也有很大的關系。威斯康星州作為關鍵的搖擺州，希拉里一次都沒去過，把那里的民衆投民主黨的票視為理所應當，就像這次民主黨理所當然地認為，黑人選民就應該站在哈里斯一邊，但實際情況并非如此。

