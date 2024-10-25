2024中國程序員節在京召開

2024中國程序員節開幕式現場。（來源：新華網） 中評社北京10月25日電／據新華網報導，AI賦能未來，共繪數字藍圖。10月24日，由中國軟件行業協會主辦、博彥科技股份有限公司協辦的2024中國程序員節在京召開。本次活動以“AI如潮水向未來 共命運不得不AI”為主題，線下舉辦開幕式、線上平台開展系列特色活動，受到眾多程序員及科技愛好者的關注。



開幕式上，多位重磅嘉賓發表祝福寄語，多角度啟智程序員成長。中國科學院院士、中國軟件行業協會理事長王懷民代表中國軟件行業協會向程序員朋友們表達祝福，並表示程序員應充滿憂患意識、不斷學習，擁抱人工智能和開源創新，用編程構建美好未來。中國工程院院士廖湘科對新一代程序員表達殷切希望，要保持熱愛、不斷創新、善於分享、積極樂觀、關注社會責任和倫理道德。



百度技術委員會理事長陳尚義對中國軟協提供程序員節這一交流互動平台表示感謝，希望以後繼續發揮橋梁和紐帶作用。東軟集團高級副總裁兼首席技術官、首席信息官陳錫民講述AI在醫療健康、交通等領域的貢獻，新時代程序員應勇於探索，攜手推進科技發展。軟通動力首席技術官劉會福表示軟件技術在中國千行百業中落地應用，程序員、工程師是重要力量。鼓勵程序員擁抱AI新變化，為技術進步持續輸出力量。中控技術高級副總裁莫威站在工業軟件領域，對致力於用AI推動工業發展的程序員們表達感謝。中電金信高級副總裁張東蔚表示AI不僅是程序員的工具、更是夥伴。當今世界，軟件即未來，創新是底色，而程序員是技術創新的實踐者、引領者。



多家企業和高校嘉賓進行主題分享，共話AI未來。亞信科技首席科學家王淑玲分享了電信行業網絡支撐軟件智能化演進之旅。麒麟軟件副總經理李震寧以openKylin開源社區為例詳細講述如何參與並貢獻開源社區。博彥科技創新業務高級總監張林結合自身工作實踐強調程序員素養、習慣和認知。雲和恩墨創始人、CEO蓋國強以史為鑒介紹數據庫技術的歷史與未來。北方工業大學信息學院院長馬禮介紹了AI如何促進程序員成長、提升編程效率，賦能企業發展。OceanBase技術專家湯慶分享了OceanBase SIG與AI的共贏之道。



此外，開幕上還舉行了2024中國軟件根技術大學生設計大賽啟動儀式、發布“開源教材全國征集情況報告”。中國程序員節線上平台正式上線。中國軟協NCT青少年編程能力等級測試5周年慶祝活動、咖說、成果公告、對話、SHOW場集市等系列特色活動版塊在平台同步上線，全面展現程序員風采和社會各界關愛程序員的人文關懷。