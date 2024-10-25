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第三屆北斗規模應用國際峰會在湖南株洲開幕
http://www.CRNTT.com
2024-10-25 11:03:06
中評社北京10月25日電／據新華網報導，10月24日上午，第三屆北斗規模應用國際峰會在株洲開幕。
本屆峰會以“同世界·共北斗”為主題，著力打造行業引領和政策發布平台、國際推廣合作平台、前沿技術交流和發布平台、產業融通和應用成果示範平台。
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