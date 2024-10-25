滬港總會：優勢互補　促進科研成果轉化

左圖：姚祖輝希望“北都大學教育城”設生產中心，將科研成果轉化落地。右圖：政府在北都預留至少80公頃用地發展“大學教育城”，鼓勵本地專上院校與中外知名院校合作，開拓更多研究合作和交流項目。 （圖源：大公報） 中評社北京10月25日電／據大公報報導，應邀出席年會的港區全國人大代表、滬港社團總會主席姚祖輝表示，上海與香港的關係是“你中有我，我中有你”，“一個是東方明珠，一個是東方之珠，上海及香港都是國家的金融、貿易和航運中心，這兩個城市近幾年發展為科創中心，包括大數據、人工智能、金融科技、智能製造等”，姚指現時地緣政治嚴峻，須以科教人才興國，以科技、教育及人才為組合拳打出去，不能缺一。



行政長官2024年施政報告在科技投資設立100億元“創科產業引導基金”。姚祖輝指8間資助大學未來發展循“政、產、學、研、投”的方向，即是由政府出政策，而投資基金或投資界一定要投入科創發展，落實二十大精神及高智生產力，將上海及香港的製造或服務產業提高，“大學的研究方案是動力，投資界便能以高附加值的服務及高附加值的價錢投放市場，這個循環便能生生不息”。



滬港大學聯盟於2018年成立，由香港及上海各8間大學建立協同合作平台，在教學、科研、培養人才、技術轉移等領域溝通、優勢互補。今年年會上海的8間大學代表來港交流，姚祖輝指出今年年會上有多個議題是討論科技合作，在滬港大學聯盟成立6年以來，16間大學合作撰寫的研究報告共超過1200張，是很好的起點，姚說香港的大學較國際化，內地大學在科研轉化產業則做得很好，香港沒有工業鏈，但上海工業產值占其GDP百分之二十，包括大飛機產業、造船業、晶片、智能汽車等等，所以滬港大學的交往，由合作撰寫科研報告，到現時應該協作將科研轉化為產品或服務。