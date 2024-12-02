黃大慧：中日關係還能重回正軌嗎？

中國人民大學東亞研究中心主任、教授黃大慧發言（中評社 李澤璇攝） 中評社北京12月2日電（記者 郭至君）中國人民大學東亞研究中心主任、教授黃大慧日前在北京參與了“石破茂當選首相與中日關係未來走向”為主題的中評智庫思想者論壇，並進行了發言。他表示，石破茂是弱勢政權，其施政會受到黨內、在野黨處處掣肘。黃大慧也說，石破茂有契機尋求穩定的中日關係，但只是一種策略性的調整，日美同盟的主基調依舊。發言全文如下：



2019年筆者曾以《對中日關係重回正軌的若干思考》為題，對“特朗普衝擊”下的中日關係進行論述。這裡簡明地概述筆者當時之觀點。其一，中日關係於2018年重回正常發展軌道,是由日本的立場從“競爭”轉向“協調”,中國主動引領和積極塑造對日外交以及美國特朗普政府的"助推"等多個因素造成的。其二，展望未來,中日關係短期內仍會延續改善勢頭。但長期來看,在中日結構性矛盾突出,歷史、領土等問題依舊存在,日本外交選擇波動及對華民意基礎薄弱等因素的制約下,中日關係走出“惡化與改善”的循環仍不容樂觀。其三，特朗普衝擊下的中日關係重回正軌是日本為對衝美國因素，稍取平衡的策略型調整。日美同盟是日本外交的基軸，這一點不會變。日本因應美國衝擊，有必要同中國建立穩定的雙邊關係。以下，本人管見是對幾年前論點之延伸與衍生。



一、日本政局：石破弱勢政權誕生。自民黨因“黑金事件”不得民心，欲以更迭黨首之策略，意圖蒙混過關。因而，岸田文雄辭職，石破茂繼任自民黨總裁。石破茂第五次參選並於最後一刻“翻盤”勝出，還是顯示了日本“派系力學”作用的結果。石破茂獲得了岸田文雄和菅義偉的支持，幫助他在決選中實現逆轉，說明派系政治的影響沒有消失，這是日本政治的傳統特點，未來石破茂執政也必然會受到派系的制肘。石破接任後，火速解散眾議院，試圖以高人氣一舉贏得選舉，進而結束“黑金事件”。然而，選戰中期又爆發出自民黨2000萬政治活動資金一案，進而引爆自民黨大敗，形成多年未有之“少數執政黨”場面。從眾議院來看，自公聯盟未過半，且包括預算委員會在內的多個小委員會委員長之位讓位在野黨。就參議院來說，石破面臨明年參議院大選，其成績十分可疑。從黨內來看，石破黨內根基不穩。麻生太郎、高市早苗等反石破力量暗中等待時機，以推翻石破。



總而言之，可得兩點結論。其一，自民黨內派閥之力量並未完全消解，或將以其他形式改頭換面、卷土重來。其二，石破政權屬弱勢政權，其施政受到黨內、在野黨處處掣肘。

