呂耀東：石破茂政府與未來中日關係

中國社科院日本所副所長呂耀東日前在北京參加了以“石破茂當選首相與中日關係未來走向”為主題的中評智庫思想者論壇，並進行了發言。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京11月18日電（記者 郭至君）中國社科院日本所副所長呂耀東日前在北京參加了以“石破茂當選首相與中日關係未來走向”為主題的中評智庫思想者論壇，並進行了發言。呂耀東表示，石破茂正面臨內外交困的嚴峻處境，執政前路困難重重。以下為發言全文：



2024年11月11日，日本自民黨總裁石破茂在首相指名選舉中獲勝，當選為日本第103任首相。從原因上來看，一方面，自民黨雖在第50屆眾議院大選中失去控制眾議院所必需的過半數席位，但仍是眾議院第一大黨；另一方面，在野黨之間存在明顯政策分歧，難以形成合力共同應對自民黨。因此，石破茂最終能夠在首相指名選舉第二輪投票中，以221票戰勝在野黨立憲民主黨黨首野田佳彥（160票），暫時穩住執政地位。但這並不意味石破政權可以“高枕無憂”。事實上，石破茂不僅面臨民生問題積重難返、政治醜聞層出不窮等國內問題，而且面臨如何與奉行“美國優先”的特朗普打交道的外交難題。這無疑表明，石破茂正面臨內外交困的嚴峻處境。



一、石破茂執政前路“難題重重”



當前，石破茂亟需著手整治日本政治腐敗問題，並切實推動解決經濟民生等與民眾切身利益相關的問題，以緩和呈集中爆發之勢的各種矛盾。鑒於此，石破茂近期須正視的棘手問題至少包括以下三方面。

首先，石破茂的當務之急是推行政治改革，實質性解決政治腐敗問題，化解自民黨在國民中的誠信危機。此前的“黑金政治”事件使自民黨的執政能力和民意基礎受到嚴重質疑和衝擊。可以說，石破茂對“黑金政治”事件的處理不力，是石破茂在眾議院大選中“出師不利”的直接原因。面對“黑金政治”事件所引發的連鎖反應，石破茂在11月11日的記者會上稱，將盡快在年內推進政治改革，包括重新討論政治資金問題、廢除政務活動費、設立第三方監督機構等，實現政治資金透明化，“讓每一名國民未來都可以監督政治資金收支報告”。但事實上，自民黨的“金權政治”痼疾根深蒂固，政治改革很可能會觸及黨內利益分配。在此情況下，石破茂作為黨內根基薄弱的“弱勢”首相，其政治改革之路或將舉步維艱。

