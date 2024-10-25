滬港大學聯盟推動教育科研合作

圖：“滬港大學聯盟”年會日前在香港教育大學舉行，探討推動滬港在教育及科研領域的交流合作。圖為出席嘉賓合影。（圖源：大公報） 中評社北京10月25日電／據大公報報導，教育是人才培養的關鍵，特區政府新一份施政報告指出，香港作為國際上唯一擁有五所百強大學的城市，政府未來將進一步推動國際專上教育樞紐建設，集聚高端人才，包括支持專上院校加強各地院校的合作交流，打造“留學香港”品牌。



16間滬港兩地大學成立的“滬港大學聯盟”，日前在香港教育大學舉辦年會，探討推動滬港在教育及科研領域的交流合作，加強兩地大學人才培養，共同創建高等教育生態圈。香港教育大學校長李子健表示，內地生及海外學生留學香港因香港有好大學、好教授、好科研，以及一個友善的國際化學習環境，加上香港背靠祖國聯通國際，有助留學生通過留學經歷認識香港特區以至我們的國家，增長見識。



滬港大學聯盟於2018年成立，教育局局長蔡若蓮在年會上致辭表示，滬港兩地大學通過不同方式的交流合作，涵蓋科研、人才培養等領域。學生交流方面，香港八間大學與上海市八間高校簽署了63項學生交流協議；科研合作方面，滬港兩地大學共有276項正在進行的學術研究合作項目。



蔡若蓮：強強聯手互利共贏



今屆年會是滬港大學聯盟成立以來，首次在香港舉行實體會議，蔡若蓮表示這標誌著兩地大學合作邁向新里程。香港和上海的大學都具備學術水準卓越、科研實力雄厚等優勢，滬港合作正是強強聯手，發揮互利共贏的作用。年會當日，教大特設教育創新成果展，展出多項獲國際獎項的科研產品，包括榮獲2023年日內瓦國際發明獎金獎及2023年加拿大國際發明創新大獎金獎的“智能斜視角度測量系統”、2024年美國矽穀國際發明節金獎、特別獎、2024年加拿大國際發明創新大賽金獎、評審特選獎的“社交機器人”等等，教育大學的科研團隊在場向上海各大學的代表團示範產品運作，介紹量產及應用成果等，現場討論氣氛熱烈。



年會的其他豐富內容，包括滬港教育生態圈發展論壇、以“推進滬港高校教育協同創新發展”為主題的小組會議等。香港教育大學校長李子建表示，新一份施政報告推出多項教育發展的新措施，為滬港大學聯盟提供了一個很好的發展機會，可以把滬港兩地比較好的資源有效地經營起來。

