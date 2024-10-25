優秀縣委書記穀文昌：為官一任就要造福一方

群眾在穀文昌紀念館參觀學習。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京10月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，習近平總書記在福建考察時，來到穀文昌紀念館，瞭解穀文昌同志感人事跡，聽取當地傳承紅色基因情況介紹，同穀文昌幹部學院教師、學員代表親切交流。



穀文昌紀念館坐落在漳州市東山縣陳城鎮山口村，四周綠樹成蔭。紀念館設有八個展廳，展陳了大量珍貴的歷史照片和穀文昌生前使用的實物，再現了他帶領東山人民從根本上改變惡劣環境、改變落後面貌的動人情景和不凡歷程。一段段生動的文字，默默述說著這位優秀縣委書記“不帶私心搞革命、一心一意為人民”的感人故事。



有口皆碑，不朽的豐碑



走進紀念館，透過一張張照片、一個個故事，半個多世紀前的一幕幕場景又浮現在人們眼前。



在“飽經苦難的昔日東山”展廳，那些定格風沙肆虐的鏡頭與記載治沙政策的石碑，把參觀者拉回到曾經的東山縣。“狂風起，風沙揚，掩田園，埋村莊，東山人民苦斷糧……”東山縣自古風、沙、旱、海潮“四害”肆虐，因此，治理風沙災害、改善生態條件，成了新中國成立後東山縣委的頭等大事。



東山縣原是一個荒涼貧瘠的海島縣，每年有大半時間刮六級以上大風。曾經的島上，僅有西北部的147畝林地，東南沿海3.5萬多畝沙灘沿線寸草不生。新中國成立前的近百年間，全縣被“沙虎”吞沒了13個村莊、1000多座民房、3萬多畝耕地。



1954年，時任東山縣縣長的穀文昌親眼看到風沙給東山人民帶來的危害，向鄉親們作出承諾：“我們一定要把風沙治住。”



在“為民擔當的公僕情懷”展廳，展覽牆上的一張照片被特意放大了許多。照片上，穀文昌蹲在一棵成活的木麻黃前，臉上露出笑容，眼睛里閃著希望的光。



穀文昌帶頭組建起“沙荒調研隊”，花了一個多月時間，終於探明海島東南部的“風口”“沙喉”，並有針對性制定出“築堤擋沙、植草固沙、造林防沙”方案。可是，風沙一次次摧毀沙堤，種下的草籽和樹苗也夭折在黃沙間。穀文昌苦苦尋找能夠成活的樹種，最終確定種植耐瘠、耐碱、耐旱、抗風力強的木麻黃。1958年3月12日，東山縣委召開植樹造林誓師大會，正式發出“上戰禿頭山，下戰飛沙灘，綠化全海島，建設新東山”的號召。前後四天，全縣種植了20萬株木麻黃。但是，一場倒春寒讓種下的樹苗幾乎全軍覆沒，衹有白埕沙丘上成活了9棵。