粵港澳企業具前景　雇員明年料加薪3.9%

圖：調查顯示，香港畢業生入職薪酬較2019年已增加近三成半。（圖源：大公報） 中評社北京10月25日電／據大公報報導，香港浸會大學（浸大）昨日公布“2024粵港澳大灣區薪酬及福利調查”結果。調查顯示，香港雇員的平均薪酬加幅為3.5%，連續兩年高於廣東省城市和澳門，粵港澳三地雇主對來年的薪酬加幅預測均達到3.8%至3.9%較為樂觀的水平，反映他們對於經濟前景有較正面的評估。



另外，今年粵港澳三地本科畢業生的平均入職薪酬分別折合為5843元人民幣、19806港元及14996澳門元，其中香港畢業生較2019年已累計加薪近三成半。



該項調查在2024年7至9月期間進行，共有280間機構參加，當中來自香港、澳門和廣東省城市的機構分別有91間、34間和155間，涵蓋逾24萬名雇員。調查發現本年度香港平均薪酬加幅為3.5%，澳門為2.7%，廣東省城市整體加幅則為2.3%。調查顯示粵港澳雇主對於下年度的薪酬趨勢有較為相近的看法，三地的預期平均薪酬加幅為3.8%至3.9%。



港畢業生平均薪酬19806元



浸大人力資源策略及發展研究中心主任黃旭表示，調查發現過去兩年香港雇員的薪酬加幅高於粵澳兩地，反映香港仍然是國際人才匯聚之地，即使面對經濟放緩的挑戰，仍有較多企業願意以高薪吸納人才。而粵港澳三地雇主對明年薪酬展望較為樂觀，反映他們對於經濟前景有較正面的評估。



此外，今年粵港澳三地本科畢業生的平均入職薪酬分別折合為5843元人民幣、19806港元及14996澳門元，在研究和發展、資訊科技、工程等行業的職位錄得較高入職薪酬，顯示這些行業對新增勞動力有較高需求。



其中香港畢業生最近五年薪酬升幅近三成半。數據顯示，本年度大學本科畢業生在不同行業的平均入職薪酬，較2019年已累計上升27.8%至45.3%（平均33.9%），當中生產、銷售、工程、人力資源和行政、市場拓展等職位均錄得三成半以上的較高升幅。

