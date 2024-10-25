吳丹娜：“人文金磚”煥發持久生命力

北京俄羅斯文化中心主任吳丹娜（塔季揚娜·烏爾茹姆采娃）。受訪者供圖（圖源：人民網） 中評社北京10月25日電／據人民網報導，當地時間10月23日，國家主席習近平在俄羅斯喀山出席金磚國家領導人第十六次會晤並發表重要講話。習近平主席指出，我們要建設“人文金磚”，做文明和合共生的倡導者。北京俄羅斯文化中心主任吳丹娜（塔季揚娜·烏爾茹姆采娃）對記者表示，俄羅斯作為今年金磚國家主席國，舉辦了200餘場配套活動，其中豐富多彩的人文交流活動是一大亮點，豐富了金磚國家合作的內涵。



吳丹娜介紹，今年俄羅斯舉辦的人文活動包括“金磚國家的國家品牌”展、金磚國家文化節、金磚國家創意創新論壇等等。北京俄羅斯文化中心參與了部分活動的承辦。令她印象最深刻的活動，是今年5月在北京舉辦的“宇宙·金磚國家”圖片巡回展。



展覽匯集了兩位俄羅斯航天員從國際空間站拍攝的照片以及其他攝影師在地球上拍攝的位於金磚國家的聯合國教科文組織創意城市的照片。“金磚國家在航天領域合作廣泛，此次活動讓我們一同思考人類的共同家園——地球的美麗、力量與脆弱性。”她說。



圖片巡回展的首站於今年2月從莫斯科啟動，隨後由聖彼得堡市接力，又相繼在里約熱內盧、北京、孟買、開普敦等城市亮相。今年10月在喀山舉行的巡回展為項目畫上了圓滿句號。

