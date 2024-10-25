世界互聯網大會烏鎮峰會11月舉行

中評社北京10月25日電／據人民日報報導，今年，世界互聯網大會烏鎮峰會邁入第十一個年頭。2024年世界互聯網大會烏鎮峰會將於11月19日至22日在浙江烏鎮舉行。10月24日，世界互聯網大會在北京舉行新聞發布會介紹有關情況。



世界互聯網大會秘書長任賢良介紹，今年峰會主題為“擁抱以人為本、智能向善的數字未來——攜手構建網絡空間命運共同體”，聚焦人工智能技術、產業發展及其對人類經濟社會的影響。本次峰會期間，將設立“世界互聯網大會傑出貢獻獎”，以表彰在全球互聯網相關領域作出傑出貢獻的個人和企業；成立世界互聯網大會人工智能專業委員會，搭建人工智能國際交流合作平台；啟動世界互聯網大會智庫合作計劃，推動全球智庫圍繞互聯網相關議題開展研究、交流與合作；設立世界互聯網大會數字研修院，為全球特別是發展中國家政府部門、社會組織、企業管理層搭建國際化研修平台。



此外，本次峰會還將圍繞全球發展倡議、數字經濟、開源生態發展、數據治理、人工智能技術創新與治理、青年與數字未來等議題舉辦24場分論壇，並開展世界互聯網大會領先科技獎、“攜手構建網絡空間命運共同體精品案例”發布展示活動、“互聯網之光”博覽會、“直通烏鎮”全球互聯網大賽等烏鎮峰會系列品牌活動。



據瞭解，2014年，中國創辦了世界互聯網大會，並將峰會永久會址設在浙江烏鎮。2022年7月，世界互聯網大會從每年一次的國際會議升級為擁有常設機構的國際組織，搭建了全球互聯網共商共建共享平台。接下來，大會將持續創新，促進國際網絡空間的交流合作，推動構建網絡空間命運共同體邁向新階段。