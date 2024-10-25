在喀山，見證“大金磚合作啟幕”

當地時間10月22日中午，國家主席習近平乘專機抵達喀山，應俄羅斯聯邦總統普京邀請，出席金磚國家領導人第十六次會晤。（圖源：新華社） 中評社北京10月25日電／據新華社報導，深秋的東歐平原，伏爾加河蜿蜒流淌。青山環抱，流水湯湯，喀山迎來遠方貴客。“萬里茶道”上的千年古城，銘記新朋老友齊聚一堂的難忘時刻。



三天兩夜，十多場雙多邊活動。緊凑密集的日程，風塵僕僕的步履。一場場會面，增進理解和共識。一次次交流，匯聚信心和力量。習近平主席攜手各方擘畫“大金磚合作”新未來，描繪共同發展新藍圖，為全球南方聯合自強注入新動力。



透過習近平主席的“喀山時間”，世界見證“大金磚合作”綻放更耀眼光芒，聆聽中國聲音在世界舞台愈發響亮，感悟一位大黨大國領袖濟世為民的情懷和擔當。



坐落在喀山市中心的地標建築“家庭中心”形似一口大鍋，是新人登記結婚的地方，其獨特的外形契合了韃靼人對婚姻和家庭的理念：只要在一口鍋裡吃飯就是一家人。



變亂交織的世界，面對此起彼伏的衝突和對抗、失序與失衡，人們對和平發展和現代化的渴望愈發強烈。“在一口鍋裡吃飯”，做大共同發展的蛋糕，建設團結友愛的大家庭，是金磚國家共同努力的方向。



“時代的風浪越大，我們越要勇立潮頭”“世界越是動蕩，我們越要高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，淬煉金磚成色，展現金磚力量”。金磚國家領導人第十六次會晤期間，習近平主席呼籲各方推動“大金磚合作”高質量發展，提出一系列務實合作倡議，引發廣泛共鳴。



會晤發表《金磚國家領導人第十六次會晤喀山宣言》，宣布設置金磚夥伴國。習近平主席表示，“這是金磚發展過程中的又一個重要進展”。



這是“獨行快，眾行遠”的發展新前景。伊朗總統佩澤希齊揚說，“金磚國家應該視其他成員的發展為自己的發展”。南非總統拉馬福薩說，作為具有包容性的合作機制，金磚可以改變全球南方的未來。“我們要充分挖掘經濟夥伴關係的潛能，致力於實現人人共享的可持續發展和繁榮，而不僅僅讓少數人受益”。

