補短板優結構穩增長　用好地方政府專項債

中評社北京10月25日電／據人民日報報導，9月26日召開的中共中央政治局會議提出：“要發行使用好超長期特別國債和地方政府專項債，更好發揮政府投資帶動作用。”



在10月8日舉行的國新辦新聞發布會上，國家發展改革委相關負責人表示，“用足用好地方政府專項債”“加快已發行地方政府專項債券項目的實施和資金使用進度，推動形成更多的實物工作量”。近日，記者來到重慶高新區、安徽蕪湖、湖北荊州等地，觀察當地如何利用地方政府專項債補短板、優結構、穩增長，如何加快形成實物工作量。



重慶高新區 推動老舊小區改造，補齊民生短板



步入重慶高新區曾家鎮龍蔭社區龍蔭小區，橙色的橡膠跑道、黃白相間的樓體、完備的體育設施，都讓人眼前一亮。“以前，樓體漏水、牆磚脫落，小區環境差。現在問題都解決了，還安裝了這麼多新設施，真好！”一早就來鍛煉的居民李紅對小區的變化很滿意。



龍蔭小區建於2003年，隨著小區日漸老化，消防、雨污、停車、綠化等問題困擾著居民。2022年4月，重慶高新區建設局、曾家鎮政府、龍蔭社區和重慶科學城城市建設集團四方工作人員聯合深入調研，逐戶走訪，最終確定對龍蔭小區進行改造。



老舊小區改造是解決城市發展不平衡不充分問題、補齊民生短板、提升人民群眾獲得感幸福感安全感的重要舉措。然而，由於相關項目開發周期較長、收益回報不明、實施程序繁瑣、運營維護複雜等問題，社會資本參與積極性不高。近年來，重慶高新區把政府專項債券作為老舊小區改造的重要資金來源之一。2022年底，重慶高新區財政局向重慶市財政局申請了政府專項債資金，用於支持龍蔭小區老舊小區一期工程改造。



隨著資金到位，龍蔭小區的改造工程於去年3月正式啟動。如何確保專項債用得好、用到位？重慶高新區財政局依據《重慶市地方政府專項債券全生命周期管理辦法》，不斷深化資金管理機制。“我們要求項目業主單位對專項債項目‘分賬核算’，確保不將資金用於限定用途以外的支出，且月度定期向財政局報送資金支付進度，年度接受審計監管部門專項審計。”重慶高新區財政局副局長李其源說。



目前，龍蔭小區改造所使用的地方專項債資金惠及2615戶居民，改造面積37.68萬平方米。按照《重慶市政府專項債券項目資金績效管理辦法》，明年龍蔭小區改造項目將迎來績效評價打分。“財政部門會將績效評價結果作為項目建設期專項債券額度以及運營期財政補助資金分配的調整因素，直到項目業主單位整改結果獲得群眾滿意為止。”李其源說。



近年來，重慶高新區運用包括政府一般債券、專項債券等在內的多種手段，籌集政府債券資金，用於教育、醫療衛生、城鎮老舊小區改造、地下管網改造等民生項目。