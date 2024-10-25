南京浦口經開區：黨建賦能產業鏈高質量發展

（來源：人民日報） 中評社北京10月25日電／據人民日報報導，近年來，江蘇省南京浦口經濟開發區堅持黨建賦能產業鏈強鏈補鏈延鏈，積極打造集成電路產業鏈黨建聯盟，產業鏈黨建聚“鏈”成勢的工作格局初步形成。



強主鏈、拓支鏈，發揮示範帶動效應



充分發揮鏈主企業示範帶動作用，推動鏈上企業互幫互助、抱團發展。擴大黨建聯盟覆蓋範圍，以芯德科技、華天科技等龍頭企業為牽引，廣泛吸納集成電路上下游企業、金融機構等34家成員單位加入，邀請6家高校院所、8名行業專家入盟，在人才培育、技術創新等方面提供強力支撐。建立健全聯盟聯席議事機制，由主席單位牽頭定期召開聯席會議，引導鏈上企業協商協作，形成共促高質量發展合力。發揮鏈主企業強引擎作用，依托集成電路產業鏈黨建聯盟平台，建立完善聯盟大中小企業融通對接渠道，通過“以大帶小、以小托大”，形成協同、高效、融合、順暢的大中小企業融通創新生態。



延短鏈、接長鏈，畫好產業發展圖譜



緊盯關鍵領域和薄弱環節，持續做大產業規模、做高產業能級、做強產業競爭力。堅持“以鏈招商”，主動摸排重點企業產業鏈上下游需求，梳理摸排出96家國內鏈上企業，制定產業招商圖譜，劃分3個招商小組奔赴16個省份開展精準招商，加快推動產業集群化發展。強化宣傳推介，組織參與“日韓境外專題招商”“歐洲境外專題招商”“集成電路封裝產業鏈交流會”等重要招商活動近10場，積極推動產業鏈上下游企業對接洽談合作。