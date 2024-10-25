環球政經不穩　金價呈超級牛市

環球政經形勢不明朗，令金價升勢勝預期。（大公報） 中評社香港10月25日電／大公報報導，美歐貿易保護主義將推高通脹，加上中東地緣政治局勢緊張激發避險情緒，造就黃金呈現超級大牛市，今年金價累升三成，直撲3000美元大關，成為全球表現最標青的投資資產。



年內升逾三成 跑贏股匯債市



國際政經形勢複雜多變，頻頻飛出意想不到的黑天鵝，其中今年為全球大選年，歐洲極右、反移民的勢力抬頭，而日本新首相上台，貨幣政策走向變得不明，增加環球市場波動性，目前市場關注美國總統選舉可能發生難以預計事件，以及以色列會否襲擊伊朗石油設施，掀起地區性戰爭，當前環球政經變數可測性似乎愈來愈低，令市場避險情緒高漲，導致資金大舉湧入黃金市場。



事實上，黃金成為今年表現最出眾的投資資產。截至昨日，金價年內累積上升32.6%，跑贏股匯債市場，凸顯黃金避險功能及投資價值。即使全球股市在美歐股市支持下創出新高，但反映全球主要市場表現的MSCI環球股市指數至今累升17%，整體上升動力及不上黃金，況且不少分析預期美歐減息有變，美歐股市瘋牛已走到了盡頭，有見頂回落之虞，今年底前美歐股市升幅料會逐步收窄。



避險需求勁 資金湧入黃金ETF



同時，全球債市及匯市投資回報更大幅跑輸黃金，由於美國聯儲局減息路線圖仍未明朗，今年來全球主權債平均回報繼續見紅，輕微下跌0.1%，而美國國債在年內稍有反彈，但平均回報衹有2%而已。近月美匯指數在101至103附近好淡拉鋸，部分非美元貨幣呈現止跌回升，例如年內英鎊、人民幣兌美元分別上升為2.5%及0.12%。不過，美元匯價走勢已告轉弱，美匯指數年內一度由升轉跌，最終跌破100大關的機會很大，這對黃金價格走勢最為有利，推動金價連番向上破位，升上2700美元水平，黃金毫無疑問是成為對衝美元、美債崩跌最佳的風險管理工具。



值得留意的是，環球政經持續不穩定，一旦特朗普勝出美國大選推動經貿政治化，勢必大加關稅，引發大規模貿易戰，威脅全球經濟及國際貿易穩定之餘，同時也會推高美國自身通脹，預期黃金投資需求會繼續保持強勁。截至上月底，黃金交易所買賣基金（ETF）連續5個月有資金流入，帶動全球黃金ETF持倉量上升至3200噸，環比增加18.4噸黃金，折合約14億美元，估計全球加大押注黃金的趨勢持續。



大行上調目標價 挑戰3000美元



事實上，華爾街大行一再上調黃金上升目標價，其中高盛預測明年金價目標價，料可由2686美元調高至2973美元，逼近3000美元。



環球政經形勢不明朗，令金價升勢遠超市場預期，將繼續迭創新高，形成超級大牛市行情，未來一兩年爆升上4000至5000美元水平不是夢。