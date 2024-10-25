二手樓市回暖　多區交投逾半年高

柏傲莊有2房戶4年跌價59萬。（大公報） 中評社香港10月25日電／大公報報導，施政報告多項措施帶旺樓市，各熱門置業地區的二手成交量遠超上月，其中將軍澳、沙田大圍及元朗三區的交投量，齊齊創逾半年新高；馬鞍山及荃灣則屬近4個月以來最旺。



隨著劈價盤被消化，個別單位造價谷底反彈，元朗好順泰大廈1房戶重上300萬，新近以320萬元易手，比同類年初賣貴逾1成；荃灣灣景廣場3房單位攀880萬，創逾1年新高，比同類半年前造價反彈60萬元。＼大公報記者 林惠芳



中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗本月暫錄約76宗二手買賣，按月增約2成，是今年3月撤辣以來同期最旺，本月成交集中於二三線屋苑，例如好順泰大廈B座低層1室，實用面積290方呎，業主略減10萬即以320萬沽出，實用呎價11034元。值得留意，同類單位於過去半年造價普遍不逾300萬元，例如A座低層1室同呎戶，今年2月僅以290萬易手，今次成交價較年初回升30萬或10.3%，而原業主早於2001年斥63萬購入，賬面大賺逾4倍。



投資者878萬買柏傲莊



沙田大圍一帶的二手交投，本月已撲百宗。中原地產區域營業董事黎宗文表示，大圍及沙田區10月暫錄約95宗成交，較上月同期大增1倍，同屬今年3月以後、約7個月最旺。中原地產副區域營業經理劉俊傑補充，大圍區本月暫錄35宗，投資者入市決定加快，個別笋盤旋即獲吸納，例如新晉屋苑柏傲莊1期3A座中層C室2房戶，實用面積452方呎，獲收租客以878萬元購入，實用呎價19425元，原業主2020年以937萬元買入，4年賬蝕59萬元。

