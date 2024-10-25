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北京將金融科技專業人才納入職稱評審
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2024-10-25 12:42:29
中評社北京10月25日電／據人民日報報導，北京市人力資源和社會保障局制定金融科技專業職稱評價試行辦法，明確金融科技專業職稱設置初、中、副高、正高四個等級，並分為應用技術攻關與政策分析、產品設計與開發等4個專業方向來評價，暢通金融科技專業技術人才職業發展通道。北京市首次金融科技專業職稱評價將於2025年啟動。
北京市國有企業事業單位、非公有制經濟組織、社會組織中，在金融科技領域從事相關工作的專業技術人才，均納入本市職稱評價範圍。
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