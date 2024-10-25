【
大
中
小
】 【
打 印
】
江西上高縣推動法治宣講進基層
http://www.CRNTT.com
2024-10-25 12:41:50
中評社北京10月25日電／據人民日報報導，江西省上高縣依托“知新話”理論宣講品牌，積極探索“新媒體＋”“文藝作品＋”等宣講方式，推動法治宣講進基層，引導群眾辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法。
上高從全縣“法律明白人”中選拔骨幹成員組建普法宣講志願服務隊，用好“茶話會”“田坎會”“樹下會”“板櫈會”等平台，以群眾身邊的故事普及法律知識。此外，上高縣司法局還將聯合相關部門，將法治宣傳融入鄉村旅遊點，擴大覆蓋面，提升宣講效果。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
恐龍蛋化石家族又添新成員：“贛州迷你蛋”
(2024-10-24 13:45:21)
黨建聚鏈，激發產業活力
(2024-10-22 12:46:02)
江西新余特大火災事故追責問責人員名單公布
(2024-10-16 12:08:13)
江右新跨越：“固本興新”一年間
(2024-10-14 11:42:32)
第十四屆中國民間藝術節在江西瑞金開幕
(2024-10-12 15:19:56)
江西宜春緊盯鄉村財政資金 精準施策監督
(2024-10-01 11:33:40)
江西火災39死事故 3副省級幹部被問責
(2024-09-22 16:43:24)
李家超晤江西省委書記 感謝對港生照顧支持
(2024-09-04 13:07:27)
江西青原：“東井岡”紅歌嘹亮
(2024-08-23 15:33:15)
大自然饋贈 蜂農家門口就業
(2024-08-06 11:22:36)