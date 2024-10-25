江西上高縣推動法治宣講進基層

中評社北京10月25日電／據人民日報報導，江西省上高縣依托“知新話”理論宣講品牌，積極探索“新媒體＋”“文藝作品＋”等宣講方式，推動法治宣講進基層，引導群眾辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法。



上高從全縣“法律明白人”中選拔骨幹成員組建普法宣講志願服務隊，用好“茶話會”“田坎會”“樹下會”“板櫈會”等平台，以群眾身邊的故事普及法律知識。此外，上高縣司法局還將聯合相關部門，將法治宣傳融入鄉村旅遊點，擴大覆蓋面，提升宣講效果。