國家稅務總局征管和科技發展司陳洧接受監察

中評社北京10月25日電／據中央紀委國家監委駐國家稅務總局紀檢監察組、天津市紀委監委消息：國家稅務總局征管和科技發展司原一級巡視員陳洧涉嫌嚴重職務違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家稅務總局紀檢監察組和天津市監察委員會監察調查。