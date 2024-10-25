習近平：重振發展　支持南方國家加入金磚

左圖：當地時間10月24日上午，習近平在喀山會展中心出席“金磚＋”領導人對話會並發表題為《匯聚“全球南方”磅礴力量 共同推動構建人類命運共同體》的重要講話。图源：新華社；右圖：當地時間10月24日上午，國家主席習近平在喀山會展中心出席“金磚＋”領導人對話會並發表題為《匯聚“全球南方”磅礴力量 共同推動構建人類命運共同體》的重要講話。圖為出席對話會的金磚國家及嘉賓國領導人或代表、國際組織負責人集體合影。圖源：新華社 中評社北京10月25日電／據大公報報導，當地時間10月24日上午，國家主席習近平在喀山會展中心出席“金磚＋”領導人對話會並發表題為《匯聚“全球南方”磅礴力量 共同推動構建人類命運共同體》的重要講話。習近平提出，重振發展，實現普遍繁榮，並強調無論國際形勢如何變化，中國始終心系“全球南方”、扎根“全球南方”，支持更多“全球南方”國家以正式成員、夥伴國、“金磚＋”等形式加入金磚事業，匯聚“全球南方”磅礴力量，共同推動構建人類命運共同體。10月24日午夜，習近平結束出席金磚國家領導人第十六次會晤後乘專機回到北京。



“全球南方”群體崛起是世界大變局的鮮明標誌



據新華社報導：習近平指出，全球南方群體性崛起，是世界大變局的鮮明標誌。全球南方國家共同邁向現代化是世界歷史上一件大事，也是人類文明進程中史無前例的壯舉。同時，世界和平和發展仍面臨嚴峻挑戰，全球南方振興之路注定不會平坦。作為全球南方的第一方陣，我們要展現集體智慧和力量，為構建人類命運共同體挺膺擔當。



“我們要做維護和平的穩定力量”



─堅守和平，實現共同安全。我們要做維護和平的穩定力量，加強全球安全治理，探索標本兼治的熱點問題解決之道。我提出全球安全倡議，得到各方積極響應，已經在維護地區穩定等多個領域取得重要收穫。我們要推動烏克蘭危機局勢盡快緩和，為實現政治解決鋪平道路。我們要繼續推動加沙地帶全面停火，重啟“兩國方案”，並阻止戰火在黎巴嫩蔓延，不能再讓巴勒斯坦、黎巴嫩生靈塗炭。



─重振發展，實現普遍繁榮。我們要做共同發展的中堅力量，積極參與和引領全球經濟治理體系改革，推動把發展置於國際經貿議程中心地位。全球發展倡議提出3年來，已經動員近200億美元發展資金，開展了1100多個項目。全球工業人工智能聯盟卓越中心近期落戶上海，中方還將建立全球“智慧海關”在線合作平台和金磚國家海關示範中心，歡迎各國積極參與。