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海南省三亞市委常委黃興武接受紀律審查
http://www.CRNTT.com   2024-10-25 10:43:31


　　中評社北京10月25日電／據海南省紀委監委消息：海南省三亞市委常委、秘書長黃興武涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受海南省紀委監委紀律審查和監察調查。

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