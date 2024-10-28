中評深度：周文星論中美關係與台海

南京大學國際關係學院副教授周文星10月21日到訪香港中評社（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月28日電（記者 林艷）南京大學國際關係學院副教授周文星10月21日到訪香港中評社，中評社助理總編輯林艶和中評社編委束沐分別就中美關係及台灣問題等有關議題與周文星副教授展開深入對談。



周文星表示，中美關係的未來發展，存在多種可能性，取決於雙方的政策調整和應對方式。他指出，美國的外交政策本質是現實主義，無論對方採取何種政策或理念，美國都會假定對方的意圖是不確定的，並且認為中國一旦崛起，行為就可能不受控制，這種現實主義邏輯也驅動了美國對華政策。他也認為，中美關係是決定美國對台政策的結構性因素，在中美關係短期內難以發生重大變化情況下，美國對台政策也不大可能發生重大調整。至於美國推動台灣問題國際化，實際上美國應對其相對實力下降的一種策略，通過與盟友合作建立一個反華、遏制中國的國際統一戰線。從長遠來看，不斷增強自身實力是中國最有效應對的策略。



周文星，准聘副教授、博士生導師，曾任南京大學政府管理學院和南京大學國際關係學院特任助理研究員、美國哈佛大學肯尼迪政府學院拉賈瓦利基金會亞洲研究所（Rajawali Foundation Institute for Asia）訪問研究員。主要研究台灣問題、中美關係、亞太國際關係。



以下是對談具體內容：



中評社記者：今年是中美建交45周年，習近平主席在會見沙利文期間也強調應在推動中美關係保持穩定基礎上，爭取好起來、向前走。您認為，當前阻礙中美關係改善的主要因素有哪些？您對中美關係發展前景有何展望？



周文星：當前中美關係遇到很大困難，特別是與奧巴馬時期相比。作為國際體系中的兩個最主要的大國，中美關係惡化的原因需要從多個層面進行分析。



首先，從國際關係的角度來看，美國是一個霸權國家，致力於維持二戰後建立的國際秩序。而隨著中國改革開放後的迅速崛起，特別是2010年前後經濟地位的顯著提升，中國成為世界第二大經濟體，美國開始感到其主導地位受到了挑戰。奧巴馬政府因此於2011年前後推出“重返亞太”（其後更名為“亞太再平衡”）戰略，以應對東亞地區以中國為代表的經濟體的集體性崛起。美國擔心，如果中國繼續崛起，其建立的戰後國際政治經濟秩序將會被打破，進而威脅到其霸權利益。因此，無論是對中國，還是此前對德國、日本，美國的遏制政策都是為了維護其既有的國際秩序和利益。



對中國來說，追求國家的發展是正當的權利，卻遭到美國的打壓，這促使中國必然作出反應。這種互動導致了中美兩國陷入惡性循環：中國崛起，美國打壓，中國回應，美國則採取更為強硬的措施。這種體系層面的衝突導致了兩國關係的不斷惡化。



其次，從美國國內政治的角度來看，美國的兩黨政治制度也是中美關係惡化的重要原因。兩黨候選人為贏得總統選舉，往往利用中國問題製造輿論，在歷屆總統選舉中，中國經常被渲染為“威脅”，兩黨候選人爭相展示對華強硬態度，以吸引選民。這使得美國的對華政策變得更加強硬，也使得中美關係難以改善。



改善中美關係並非易事，因為這涉及到國際體系的結構性矛盾，以及雙方行為和認知的根本性變化。當前，中美之間的競爭似乎已經達到一個臨界點，從兩國最初的“共同發展，謀求利益”演變為“避免衝突，維持和平共存”。由於雙方均擁有核武器，最低限度應該是避免戰爭，實現和平共存。



至於中美關係的未來發展，取決於多個因素，包括即將到來的美國總統選舉以及國際體系的變化。如果中國繼續崛起，美國可能會繼續對中國進行打壓；但如果美國認為中國不再是主要威脅，這種打壓可能會有所緩解。因此，中美關係的未來存在多種可能性，取決於雙方的政策調整和應對方式。

