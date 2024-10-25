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中國農業銀行原巡視員傅思偉接受審查調查
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2024-10-25 10:42:14
中評社北京10月25日電／據中央紀委國家監委駐中國農業銀行紀檢監察組、廣東省紀委監委消息：中國農業銀行深圳分行原巡視員傅思偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國農業銀行紀檢監察組紀律審查和廣東省佛山市監委監察調查。
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