觀梅韵霓裳戲曲服飾展　感受梅派藝術之美

觀“梅韵霓裳”戲曲服飾展 感受梅派藝術之美 圖源：新華社 中評社北京10月25日電／據新華社報導，10月22日，“梅韵霓裳”——北京京劇院藏梅蘭芳、梅葆玖戲曲服飾展在國家大劇院啟幕。



展覽以《游園驚夢》《霸王別姬》《西施》《洛神》《貴妃醉酒》等9部梅派代表劇目為線索，展出兩位藝術家曾經穿著使用過的精美戲曲服裝、頭面30餘件套，其中多為首次面向觀眾亮相，配合舞台布景、道具、書畫作品、黑膠唱片，以及豐富的文獻資料，立體化呈現劇目創作、服裝設計及角色塑造背後的故事。